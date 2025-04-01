Manchester City'ye Erling Haaland'dan kötü haber

AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den yapılan açıklamaya göre, dün İngiltere FA Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Bournemouth ile oynanan maçta sakatlanan Norveçli futbolcu Erling Haaland, bir süre sahalardan uzak kalacak.

"HAZIR OLMASI BEKLENİYOR"

Açıklamada, "Erling'in sezonun geri kalanında ve bu yazın FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere, daha fazla rol oynayabilecek sürede hazır olması bekleniyor." denildi.

Haaland, bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 40 maçta 30 gol, 4 asist kaydetti.