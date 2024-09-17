Manchester City'yi bekleyen büyük tehlike! 115 suçtan yargılanacaklar Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. İngiliz devi suçlu bulunursa küme düşme cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Haber Merkezi

Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin 115 suçtan yargılanmasına başlandı. 10 hafta sürecek yargılama sonucunda suçlu bulunursa ligden atılabilir.

İngiliz Daily Mail'de davanın detaylarına ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"City'nin, Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla hakkında açılan 115 suçlamayla ilgili davası, Londra'nın merkezinde gizli bir mekanda başladı.

Bağımsız duruşmanın yaklaşık 10 hafta sürmesi bekleniyor ve City tüm suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Kararın 2025 İlkbaharından önce açıklanması beklenmiyor. Suçlamaların 54'ü City'nin kulübün gelirleri hakkında doğru mali bilgi vermediği iddiasıyla ilgili.

Manchester City'nin karşı karşıya olduğu tüm suçlamalar çok ciddi ve bu suçlamaların tamamını veya bir kısmını ihlal ettikleri kanıtlanırsa ciddi cezalarla karşı karşıya kalacaklar.

Kulübe yöneltilen suçlamalar bağımsız bir komisyon tarafından araştırılacak, incelenecek ve analiz edilecek. 115 suçlamadan 54'ü Manchester City'nin 2009-10 ile 2017- 18 yılları arasında lige doğru ve güncel mali bilgiler sağlamamasıyla ilgili."

GÜNLÜK KİRASI 50 BİN TL

İngiliz basını, CAS'ın toplandığı merkezin en ucuz odasının günlük kirasının 1.125 sterlin (50 bin TL) olduğunu bildirdi.

Son derece pahalı bir mekanda, gizli yapılan toplantıda sandviçlerin 13.95, içeceklerin de 11.95 sterlin olduğu hatırlatıldı.

Duruşmada Manchester City'yi bir avukat ordusunun savunduğu da belirtildi.

EVERTON'UN 8 PUANI SİLİNDİ

M.City'ye yargılama sonunda küme düşmeden, puan silme cezasına kadar ağır sonuçlar çıkabilir. Everton, izin verilen mali kriterleri ihlal ettiği için daha önce 8 puanı silinmişti. Diğer kulüpler de bu durumda City'e maddi ve manevi dava açabilir.