Manchester derbisinde kazanan City!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oldu.
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan müsabakayı konuk ekip Manchester City, 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
31 yıllık seri kırıldı
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada penaltıdan ve 49. dakikada Erling Haaland, 80. dakikada Phil Foden kaydetti.
Manchester City, Old Trafford'da 31 yıl sonra penaltıdan gol bularak bir seriyi kırmış oldu.
Manchester City, takibe devam etti
Bu sonucun ardından Manchester City, 24 puana yükseldi ve lider Tottenham'ı 2 puan geriden takibini sürdürdü.
Ligde 2 maç aranın ardından kaybeden Manchester United, 15 puanda kaldı ve zirveden 11 puan uzağa düştü.
Manchester United, gelecek hafta Fulham deplasmanına gidecek. Manchester City ise sahasında Bournemouth'u konuk edecek.
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