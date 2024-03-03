Manchester derbisinde kazanan City oldu Manchester City, Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United'ı derbide 3-1'lik skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne oldu. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Manchester United karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan Manchester derbisinde ev sahibi City, 1-0 geriye düşmesine rağmen ezeli rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

City'den harika dönüş

Manchester United, 8. dakikada Marcus Rashford'ın yaklaşık 25 metreden attığı müthiş golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Manchester City, 56. dakikada Phil Foden'ın ceza sahası dışından attığı harika golle eşitliği sağladı. Foden, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi.

Erling Haaland, 90+1'de maçın skorunu belirledi.

Zirve yarışı kızıştı

Manchester United'a karşı oynadığı son 6 lig maçının 5'ini kazanan Manchester City, puanını 62'ye yükseltti ve lider Liverpool'u 1 puan geriden takibini sürdürdüü.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Manchester United, 44 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi potasının 11 puan uzağına düştü.

Manchester City, lider Liverpool'la karşılaşacak

Manchester City, gelecek hafta Liverpool ile şampiyonluk açısından çok kritik bir maça çıkacak. Manchester United ise Old Trafford'da Everton'ı ağırlayacak.