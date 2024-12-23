Manchester United, Altay Bayındır'ın biletini kesti

Haber Merkezi

Manchester United, Türk kaleci Altay Bayındır'ı ocak transfer döneminde elden çıkarmayı planlıyor.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Altay’ın Lig Kupası'nda Tottenham’a karşı sergilediği performans, bu kararın alınmasında etkili oldu.

YENİ ADAYLAR: MESLIER VE JOHN VICTOR

Kırmızı Şeytanlar, Andre Onana'nın performansını destekleyecek bir ikinci kaleci arayışına başladı.

Listenin başında Leeds United forması giyen Illan Meslier yer alıyor. Bu sezon Championship'te 22 maça çıkan 23 yaşındaki Fransız kaleci, 12 kez kalesini gole kapatarak dikkat çekti.

Bir diğer aday ise Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo'nun 28 yaşındaki kalecisi John Victor. Tecrübeli file bekçisi, bu sezon 51 maçta görev alarak 22 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Altay Bayındır’ın geleceği belirsizliğini korurken, Manchester United'ın ocak ayında kaleci transferini netleştirmesi bekleniyor.