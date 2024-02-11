Manchester United, Aston Villa deplasmanında kazandı

AA
İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde Aston Villa ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Müsabaka konuk ekip Manchester United'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Villa Park Stadı'nda 17. dakikada Rasmus Hojlund ile öne geçen konuk ekip, 67. dakikada Douglas Luiz'in golüne engel olamadı.
Manchester United'da 86. dakikada sahneye çıkan Scott McTominay, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
ManU, 41 puana yükseldi
Ligde 6. sırada bulunan Manchester ekibi, bu galibiyetle 41 puana yükselirken, 5. basamaktaki Aston Villa 46 puanda kaldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış