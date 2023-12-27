Manchester United, Aston Villa'yı geriden gelerek yıktı Manchester United, Premier Lig 19. haftasında konuk ettiği Aston Villa'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig 19. haftasında Manchester United, Aston Villa'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Aston Villa'nın gollerini 21'de John McGinn ve 26'da Leander Dendoncker atarken Manchester United'ın sayılarını 59. ve 71. dakikalarda Alejandro Garnacho ile 82'de Rasmus Hojlund kaydetti.

Zaniolo, 2. yarıda oyuna girdi

Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle 31 puana yükselen Manchester United ligdeki bir sonraki maçında Nottingham Forest deplasmanına gidecek.

39 puanda kalan Aston Villa ise Burnley'i konuk edecek..