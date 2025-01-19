Andre Onana'nın hatası damga vurdu! Manchester United, Brighton'a kaybetti

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İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Manchester United ile Brighton karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan müsabakayı konuk ekip Brighton 3-1'lik skorla kazandı.

İLK YARI EŞİTLİKLE GEÇİLDİ

Brighton, henüz 5. dakikada Yankuba Minteh ile öne geçti. Bruno Fernandes, 23. dakikada penaltı noktasından skora dengeyi getirdi.

BRIGHTON, ÖNE GEÇTİ

53. dakikada Joao Pedro ile fileleri havalandıran ancak VAR'a takılan Brighton, 60. dakikada Kaoru Mitoma ile bir kez daha öne geçti.

ONANA'DAN BÜYÜK HATA

Manchester United'ın beraberlik golü için büyük baskı kurup oyunu tek kaleye çevirdiği anlarda Andre Onana'nın büyük hatası sonrası Brighton, 76. dakikada Georginio Rutter ile skoru belirledi.

MİLLİ FUTBOLCULAR OYNAMADI

Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle bu maçta oynayamadı. Manchester United kalecisi Altay Bayındır ise maçı yedek kulübesinde geçirdi.

MANCHESTER UNITED KAZANAMIYOR

Son 6 maçında 1 kez kazanan ve 4. kez mağlup olan Manchester United, 26 puanda kaldı.

United, 131 yıl sonra ilk kez ligde oynadığı ilk 12 iç saha maçında 6 yenilgi aldı.

BRIGHTON YÜKSELİYOR

Manchester United'a karşı oynadığı 16 maçta 8. kez kazanan ve ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Brighton, 34 puana yükseldi.

Manchester United, gelecek hafta Fulham'a konuk olacak. Brighton ise evinde Everton'ı ağırlayacak.

ANDRE ONANA'NIN YEDİĞİ GOL

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)