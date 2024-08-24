Manchester United, Brighton'a yenildi, Diallo gündem oldu Premier Lig 2. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu. Öte yandan Amad Diallo ise attığı golle gündeme oturdu...

Haber Merkezi

Premier Lig'in 2. hafta maçında Manchester United, Brighton ile karşılaştı.

American Express Stadı'nda oynanan maçı Brighton 2-1 kazandı.

Brighton'un golleri 32. dakikada eski MANU'lu Daniel Welbeck ve 90+5. dakikada Joao Pedro'dan geldi. Manchester United'ın golü ise 60. dakikada Amad Diallo'dan kaydedildi.

MANCHESTER UNITED'IN GOLLERİ İPTAL EDİLDİ

Erik ten Hag'ın öğrencilerinin rakip kaleye gönderdiği iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 34. dakikada Marcus Rashford'un, 70. dakikada ise Garnacho'nun kaydettiği goller geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, ligde ilk kaybını yaşadı. Brighton, ligin ilk haftasında Everton'ı 3-0 yenmişti. MANU ise Fulham'ı 1-0 mağlup etmişti.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Brighton ise Arsenal deplasmanına gidecek.

DIALLI GOLÜ ÜVEY ANNESİNE ADADI

Amad Diallo'nun maça çıkmadan önce üvey annesinin vefat ettiği öğrenildi. Zor bir dönemden geçen başarılı futbolcu, tüm yaşadıklarına rağmen sahaya çıkmak istedi. Diallo, Brighton'a karşı attığı golü üvey annesine adadı ve bu şekilde onun anısını onurlandırdı.

Bu durum sosyal medyada da gündem oldu.