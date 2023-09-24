Manchester United, Burnley'i deplasmanda yendi İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Burnley ile kozlarını paylaşan Manchester United, rakibini 1-0 yenerek mağlubiyet serisini sonlandırdı.

AA

Premier Lig 6. hafta karşılaşmasında Manchester United, konuk olduğu Burnley deplasmanında 1-0 kazandı.

Mağlubiyet serisine son verdi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiperinden olan Manchester United'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Manchester United bu galibiyetle beraber 3 maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırmış oldu.

Manchester United bu galibiyetle beraber puanını 9'a yükseltirken, Burnley 1 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer aldı.

Manchester United bir sonraki karşılaşmasında sahasında Crystal Palace ile karşılaşırken, Burnley, Newcastle deplasmanına konuk olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)