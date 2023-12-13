Manchester United, Cristiano Ronaldo sonrası iyice dibe vurdu Bayern Münih'e evinde 1-0 mağlup olan Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde tarihin en kötü İngiliz takımı performansını gösterirken taraftarlar, Kırmızı Şeytanlar'ın takımdan kovulan Ronaldo'nun lanetini taşıdığını iddia etti.

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Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda son hafta maçları oynandı. Manchester United, sahasında Bayern Münih'i ağırladı.

Mücadele 1-0 Bayern Münih üstünlüğüyle sona erdi.

Bununla birlikte 4 puanda kalan Manchester United, grup sonuncusu olarak Avrupa'ya veda etti. Daha önce liderliği garantileyen Bayern Münih, 16 puanla son 16 turuna yükseldi.

Manchester United'tan kötü rekor

Öte yandan sosyal medyada Manchester United taraftarları da takımlarına ateş püskürdü. Bu sezon savunmada ve hücumda büyük sorunlar yaşayan Kırmızı Şeytanlar, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 15 gol yiyen tarihteki ilk İngiliz takımı oldu.

"Ronaldo'nun laneti"

Taraftarlar, ayrıca takımdan kovulan "Cristiano Ronaldo'nun ahını aldık", "Ronaldo'nun laneti" şeklinde yorumlarda bulundu.

Portekizli futbolcunun bu sezon 22 maçta 20 gol 10 asist yaptığının altını çizen İngilizler, Hollandalı teknik direktör Ten Hag'a da öfkelerini kustu.