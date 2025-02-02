Manchester United, Crystal Palace'e mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Crystal Palace oldu.
CRYSTAL PALACE, DEPLASMANDA GALİP GELDİ
Crystal Palace'ın gollerini 64 ve 89. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.
Manchester United'da sakatlanan Lisandro Martinez, 82. dakikada sedye ile oyundan çıktı.
Öte yandan milli kaleci Altay Bayındır ise müsabakayı yedek kulübesinde tamamladı.
David Amorim yönetimindeki Manchester United, iç sahada Brighton'n ardından Crystal Palace'a da kaybetti.
MANCHESTER UNITED, TOTTENHAM'LA KARŞILAŞACAK
Bu galibiyetin ardından Crystal Palace puanını 30'a yükseltti ve 29 puanlı Manchester United'ı geçti.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Tottenham'a konuk olacak. Crystal Palace, Everton'ı ağırlayacak.
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