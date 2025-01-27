Manchester United deplasmanda galip

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'de 23. hafta maçında Fulham ile Manchester United karşı karşıya geldi.
MANCHESTER UNITED TEK GOLLE 3 PUANI KAPTI
Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Manchester United oldu.
Manchester United'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Lisandro Martinez kaydetti.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United bu galibiyetin ardındna puanını 29'a yükseltti. Fulham 33 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Fulham, Newcastle'a konuk olacak. Manchester United, Crystal Palace'ı ağırlayacak.
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