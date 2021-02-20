Manchester United, Edinson Cavani'den vazgeçmiyor

Manchester United, Edinson Cavani ile uzun soluklu yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.

Sezon başında bedelsiz olarak Manchester United'a imza atan Edinson Cavani için İngiliz ekibi yeniden masaya oturacak.

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Uruguaylı golcünün sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili görüşmelerin yapılacağını doğruladı.

YENİ KONTRAT KAPIDA

Cavani sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Manchester United'ın 1 yıllık opsiyonu var ancak buna rağmen oyuncuya yeni bir kontrat teklif etmeyi planlıyorlar.

Bu sezon Premier Lig'de 17 maçta süre alan 34 yaşındaki yıldız golcü takımına 6 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı.