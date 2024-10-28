Manchester United, Erik ten Hag'ın görevine son verdi

İngiliz temsilcisi Manchester United, başarısız sonuçların ardından çarpıcı bir karara imza attı.
Kırmızı-beyazlılar, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu.
"GÖREVİNDEN AYRILDI"
Yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Erik ten Hag, Manchester United Erkek Futbol Takımı A Takım Teknik Direktörü görevinden ayrıldı. Kendisine teşekkür eder ve ona kariyerinde iyi şanslar dileriz.
GEÇİCİ OLARAK NISTELROOY GÖREV ALACAK
Hollandalı çalıştırıcının yerine geçici süreliğine Ruud van Nistelrooy'un görev yapacağı belirtildi.
2 KUPA KAZANDI
Erik ten Hag, 2022'nin Nisan ayında Manchester United'ın başına geçmiş ve 2023'te İngiltere Kupası, 2024'te ise FA Cup'ı İngiliz ekibine kazandırmıştı.
PUAN ORTALAMASI 1.84
Manchester United'da 128 maça çıkan Erik ten Hag, 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı. Hollandalı teknik adam, 1.84 puan ortalamasıyla oynadı.
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