Manchester United, Everton engelini aşamadı

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 26. hafta mücadelesinde Everton ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Goodison Park'ta oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
Everton, 19. dakikada Beto ve 33. dakikada Abdoulaye Doucoure'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Manchester United, 72. dakikada Bruno Fernandes'in frikik golüyle farkı 1'e indirdi. Manuel Ugarte, 80. dakika skora eşitliği getirdi.
UNITED 2 MAÇ SONRA PUAN ALDI
2 maç aradan sonra puan alan Manchester United, puanını 30'a yükseltti.
Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran ve 2. beraberliğini elde eden Everton, puanını 31'e çıkardı.
Manchester United, gelecek hafta Ipswich Town'u ağırlayacak. Everton ise Brentford deplasmanına gidecek.
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