Manchester United, Everton engelini aşamadı
Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta mücadelesinde Everton ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Everton, 19. dakikada Beto ve 33. dakikada Abdoulaye Doucoure'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Manchester United, 72. dakikada Bruno Fernandes'in frikik golüyle farkı 1'e indirdi. Manuel Ugarte, 80. dakika skora eşitliği getirdi.

UNITED 2 MAÇ SONRA PUAN ALDI

2 maç aradan sonra puan alan Manchester United, puanını 30'a yükseltti.

Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran ve 2. beraberliğini elde eden Everton, puanını 31'e çıkardı.

Manchester United, gelecek hafta Ipswich Town'u ağırlayacak. Everton ise Brentford deplasmanına gidecek.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor