Manchester United, Everton karşısında iki golle güldü Manchester United, Premier Lig'in 28. haftasında evinde Everton'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 28. hafta mücadelesinde Manchester United ile Everton karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.

ManU'ya galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada Bruno Fernandes, 36. dakikada Marcus Rashford kaydetti. United'ın iki golü de penaltıdan geldi.

Altay forma giymedi

Manchester'da milli oyuncu Altay Bayındır maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Alınan bu sonucun ardından Erik ten Hag'ın öğrencileri ligde 2 maç sonra kazandı.

Ev sahibi ekipte eleştirilen kaleci Andre Onana, 4 maç sonra kalesini gole kapattı. Everton ise galibiyet hasretini 11 maça çıkardı.

Manchester United, puanını 47 yaptı

Alınan bu sonucun ardından ManU, puanını 47'ye çıkardı. Everton ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Sheffield United ile oynayacak. Everton ise Liverpool'u ağırlayacak.