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    Manchester United - Everton maçında gol düellosu

    İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Everton'la 3-3 berabere kaldı.
    • AA
    • 07.02.2021 - 05:34
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    Manchester United - Everton maçında gol düellosu

    Ligin 23. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda sezonu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Everton'ı ağırladı.

    MANU İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

    Ev sahibi ekip, 24. dakikada Edison Cavani ve 45. dakikada Bruno Fernandes'in attığı gollerle karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

    Manchester United - Everton maçında gol düellosu #1

    2. YARIDA GOL DÜELLOSU

    İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 49. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 52. dakikada James Rodriguez'den bulduğu gollerle 2-2'lik eşitliği sağladı.

    Manchester United - Everton maçında gol düellosu #2

    Manchester United, 70. dakikada Scott McTominay'ın golüyle tekrar öne geçerken Everton, Dominic Calvert-Lewin'in 90+5. dakikada attığı golle skoru belirledi, karşılaşma 3-3 sona erdi.

    Bu sonuçla Manchester United puanını 45'e, Everton 37'ye yükseltti.

    Manchester United - Everton maçında gol düellosu #3

    Manchester United - Everton maçında gol düellosu #4

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