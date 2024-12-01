Manchester United, Everton'a fark attı

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde Manchester United ile Everton karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan müsabakayı ev sahibi Manchester United, 4-0'lık skorla kazandı.
MANCHESTER UNITED, 4 GOLLE KAZANDI
Yeni teknik direktör Ruben Amorim'in Old Trafford'daki ilk lig maçında gol perdesini 34. dakikada Marcus Rashford açtı. Joshua Zirkzee, 41. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
İkinci yarıya çok hızlı başlayan Manchester United, 46. dakikada Marcus Rashford'ın 2. golüyle skoru 3-0'a getirdi. Günün başarılı isimlerinden Joshua Zirkzee, 64. dakikada maçın skorunu belirledi.
EVERTON'UN GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI
Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 19'a çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Everton, 11 puanda kaldı.
Manchester United, gelecek hafta Arsenal'e konuk olacak. Everton ise Wolves'u ağırlayacak.
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