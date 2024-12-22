Manchester United, evinde Bournemouth'a kaybetti

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İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bournemouth 3-0'lık skorla kazandı.

MANU, EVİNDE DAĞILDI

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri duran toptan Dean Donny Huijsen, penaltıdan Justin Kluivert ve Antoine Semenyo kaydetti.

Bournemouth'a karşı son iç saha maçında 3-0 mağlup olan Manchester United, Old Trafford'da bir kez daha aynı skorla Bournemouth'a kaybetti.

Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır, bu maçta süre bulamadı. Bir diğer milli futbolcu Enes Ünal ise Bournemouth formasıyla 71. dakikada oyuna girdi.

UNITED, 22 PUANDA

Gelecek hafta Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak Manchester United, 22 puan ile 13. sırada bulunuyor.

Crystal Palace'ı ağırlayacak olan Bournemouth ise 25 puanla 8. sırada yer alıyor.