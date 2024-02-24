Manchester United, evinde Fulham'a yenildi Manchester United, Premier Lig'in 26. haftasında sahasında Fulham'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta mücadelesinde Manchester United ile Fulham karşı karşıya geldi.

Old Trafford'daki müsabakayı Fulham 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Fulham, 65. dakikada Calvin Bassey ile öne geçti.

Manchester United, 89. dakikada Harry Maguire'nin attığı golle eşitliği sağladı.

Fulham, 90+7'de Alex Iwobi ile bir gol daha bularak maçı 2-1 kazandı.

Manchester United'ın serisi sona erdi

Manchester United'ın bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından Manchester United 44 puanda kaldı. Fulham, 32 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester United, Manchester City deplasmanına gidecek. Fulham ise sahasında Brighton ile karşı karşıya gelecek.