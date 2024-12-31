Manchester United evinde Newcastle United'a yenildi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United, Newcastle United'ı ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Alexander Isak ve 19. dakikada Joelinton kaydetti.
ALTAY OYNAMADI
Manchester United'da milli futbolcumuz Altay Bayındır, maçta yedek kulübesinde yer aldı.
Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden ve 22 puanla 14. sırada kalan Manchester United, ligdeki bir sonraki maçında Liverpool deplasmanına gidecek.
Puanını 32'ye yükselterek 5. sıradaki yerini koruyan Newcastle United ise Tottenham Hotspur'a konuk olacak.
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