Manchester United farka koştu! Altay kalesini gole kapadı

Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği Barnsley'yi farklı mağlup etti.
MANCHESTER UNİTED FARK ATIP, TURLADI
İngiltere Lig Kupası 3. tur mücadelesinde Barnsley karşısında Manchester United Marcus Rashford (2), Alejandro Garnacho (2), Christian Eriksen (2) ve Antony'nin golleriyle 7-0 kazandı.
Erik ten Hag'ın ekibi bu sonuçla İngiltere Lig Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı, Barnsley ise turnuvaya veda etti.
ALTAY İLK MAÇINA ÇIKTI
Manchester United'da Altay Bayındır bu sezon ilk kez süre aldı.
8 ay sonra Barnsley karşısında maça ilk 11'de başlayan milli kaleci kalesini gole kapattı.
Barnsley de çektiği 3 şuttan hiçbirinde kaleyi tutturamadı.
İngiltere Premier Lig'de Manchester United hafta sonu deplasmanda Crystal Palace'la karşılaşacak.
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