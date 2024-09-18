Haberler



Dünyadan futbol



Manchester United farka koştu! Altay kalesini gole kapadı

Manchester United farka koştu! Altay kalesini gole kapadı Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda sahasında Barnsley ile karşı karşıya geldi. Milli kaleci Altay Bayındır ilk 11'de görev aldı. Böylece Bayındır, 8 ay sonra sahalara çıkmış oldu.