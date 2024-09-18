Manchester United farka koştu! Altay kalesini gole kapadı
Haber Merkezi

Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği Barnsley'yi farklı mağlup etti.

MANCHESTER UNİTED FARK ATIP, TURLADI

İngiltere Lig Kupası 3. tur mücadelesinde Barnsley karşısında Marcus Rashford (2), Alejandro Garnacho (2), Christian Eriksen (2) ve Antony'nin golleriyle 7-0 kazandı.

Erik ten Hag'ın ekibi bu sonuçla İngiltere Lig Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı, Barnsley ise turnuvaya veda etti.

ALTAY İLK MAÇINA ÇIKTI

Manchester United'da bu sezon ilk kez süre aldı.

8 ay sonra Barnsley karşısında maça ilk 11'de başlayan milli kaleci kalesini gole kapattı.

Barnsley de çektiği 3 şuttan hiçbirinde kaleyi tutturamadı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United hafta sonu deplasmanda Crystal Palace'la karşılaşacak.

ensonhaber icon
Fatih Yıldırım
Editör