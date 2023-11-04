Manchester United, Fulham'ı son dakikada yıktı! Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 90+1. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden olan Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Fulham ile karşı karşıya geldi.

Craven Cottage'de oynanan müsabakayı konuk ekip Manchester United, son dakikada bulduğu golle 1-0'lık skorla kazandı.

Fernandes, 3 puanı getirdi

United'ın golü 90+1. dakikada Bruno Fernandes'den geldi. Manchester United'ın 8. dakikada McTominay ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İngiliz devinde milli oyuncu Altay Bayındır yedek kulübesinde yer alırken, süre alamadı.

United, 6. kez kazandı

Manchester United, City mağlubiyeti sonrası bu galibiyetle moral buldu. Ten Hag'ın öğrencileri bu sezonki 6. galibiyetini aldı. Bunun sonucunda da puanını 18'e çıkardı. Fulham ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında United, Luton Town ile karşılaşacak. Fulham ise Aston Villa'ya konuk olacak.