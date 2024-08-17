Manchester United, Fulham'ı tek golle mağlup etti

Haber Merkezi
Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Fulham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 1-0 kazandı.
GALİBİYETİ ZİRKZEE GETİRDİ
Manchester United'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada yeni transfer Joshua Zirkzee kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, sezona 3 puanla start verdi. Fulham ise puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Manchester United, Brighton deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Leicester City'i ağırlayacak.
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