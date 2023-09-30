Manchester United, Galatasaray maçı öncesi Crystal Palace'a yenildi
ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta mücadelesinde Manchester United ile Crystal Palace kozlarını paylaştı.

United'ın ev sahipliğinde Old Trafford'da oynanan maçı Crystal Palace 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü ise 25. dakikada Joachim Andersen kaydetti. Karşılaşmada milli kaleci Altay Bayındır ise forma şansı bulamadı.

Manchester United, 9 puanda kaldı

Palace bu sonuçla puanını 11'e çıkardı. ManU ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında ManU, Brentford'u konuk edecek. Palace ise Nottingham Forest'i konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında 3 Ekim Salı günü Manchester United'a konuk olacak.

Manchester United, Galatasaray maçı öncesi Crystal Palace'a yenildi