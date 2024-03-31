Manchester United galibiyeti 90+8'de kaçırdı Manchester United, Premier Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Brentford ile 1-1 berabere kaldı.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Brentford, Manchester United'ı ağırladı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Uzatma dakikaları büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Manchester United'ın golünü 90+6'da Mason Mount atarken Brentford'a beraberliği getiren golü ise 90+8'de Kristoffer Ajer kaydetti.

Brentford'un 4 şutu direkten döndü

Maçı 31 şutla tamamlayan, 4 şutu direkten dönen, 79 kez rakip ceza alanında topla buluşan ve 2.67 gol beklentisi yaratan Brentford, bu sonuçla birlikte puanını 27 yaparken Manchester United ise 48 puana yükselmiş oldu.

Manchester United'da milli futbolcumuz Altay Bayındır, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United, Chelsea deplasmanına gidecek.

Brentford, Brighton & Hove Albion'u konuk edecek.