Manchester United, geriden gelerek Nottingham Forest'ı yendi Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta Nottingham Forest'ı sahasında 3-2'lik skorla mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Manchester United ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı.

Old Trafford'da oynanan maçın hemen başında konuk ekip Nottingham Forest 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi takım Manchester United karşılaşmayı 3-2'lik skorla galip bitirdi.

Manchester ekibi, geri döndü

Manchester United'ın gollerini 17. dakikada Christian Eriksen, 52. dakikada Casemiro ve 75. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.

Konuk ekip Nottingham Forest gollerini ise 2. dakikada Taiwo Awoniyi ve 4. dakikada Willy Boly kaydederken, Nottingham Forest'ta Joe Worrall 67. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

United, Arsenal'le karşılaşacak

Bu galibiyetle birlikte Manchester United puanını 6'ya yükseltirken, Nottingham Forest 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United deplasmanda Arsenal ile karşılaşırken, Nottingham Forest, Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak.