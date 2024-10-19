Manchester United, geriye düştüğü maçta 3 puan almayı bildi

İHA
Premier Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Manchester United ile Brentford, Old Trafford’da karşı karşıya geldi.
MANCHESTER UNİTED'DAN GERİ DÖNÜŞ
Karşılaşmanın ilk yarısı Ethan Pinnock’un 45. dakikada golüyle Brentford’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya golle başlayan Manchester ekibi, 47. dakikada Garnacho ile skoru eşitledi.
Ataklarını sürdüren ev sahibi 62. dakikada da Rasmus Höjlund’un attığı golle öne geçti ve karşılaşma 2-1 sona erdi.
Puanını 11’e yükselten Manchester United, 10. sıraya yerleşti.
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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