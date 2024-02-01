Manchester United gönülleri fethetti! Old Trafford'da Türk bayrağı sürprizi... Manchester United, takımda forma giyen ilk Türk futbolcusu Altay Bayındır onuruna Old Trafford'da Türk bayrağı dalgalandırdı.

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ensonhaber.com

Manchester United, Türk futbolseverlerin gönlünü fethedecek bir girişimde bulundu.

İngiltere'de daha önce Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City tarafından stadyuma asılan şanlı Türk bayrağımız, bu kez Old Trafford'da dalgalandırıldı.

"Türk bayrağını dalgalandırıyoruz"

Old Trafford'da dalgalanan Türk bayrağının videosunu paylaşan İngiliz devi, söz konusu videoya Altay Bayındır'ı da etiketledi.

Paylaşımda, "İlk Türk oyuncumuzun şerefine, Türk bayrağını yükseklerde dalgalandırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Altay da cevap verdi

Deneyimli eldiven de kalp ve Türk bayrağı emojisiyle Kırmızı Şeytanların gönderisini paylaştı.

Bu anlar sosyal medyada oldukça beğeni alırken, İngiliz taraftarların da Türk bayrağına olan saygılı yorumları ilgi çekti.