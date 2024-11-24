Manchester United, Ipswich Town engelini aşamadı

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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Ipswich Town ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Portman Road'da oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Manchester United 2. dakikada Marcus Rashford ile 1-0 öne geçti. Ipswich Town 43. dakikada Hutchinson ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puan ile ayrıldı.

AMORIM, İLK MAÇINI KAZANAMADI

Manchester United ile ilk maçına çıkan Ruben Amorim, İngiliz devinin kötü gidişatını tersine çeviremedi.

UNITED, SON 5 MAÇIN 3'ÜNDE PUAN BIRAKTI

ManU ligde oynadığı son 5 maçın 3'ünde puan kaybetti. 16 puana yükselen İngiliz ekibi, zirvenin 15 puan gerisinde kaldı. Ipswich Town ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında ManU, Everton'u ağırlayacak. Ipswich ise Nottingham'a konuk olacak.