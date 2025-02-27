Manchester United, Ipswich Town karşısında üç golle güldü

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İngiltere Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Manchester United ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan maçı, ev sahibi Manchester United 3-2'lik skorla kazandı.

UNITED, EVİNDE KAZANDI

Ipswich'in golleri, 4 ve 45+2. dakikalarda Jaden Philogene'den geldi.

Manchester United'ın gollerini ise 22. dakikada kendi kalesine Sam Morsy, 26. dakikada Matthijs de Ligt ve 47. dakikada Harry Maguire kaydetti.

DORGU, KIRMIZI GÖRDÜ

Öte yandan Kırmızı-Şeytanlar'da Patrick Dorgu, 43. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

UNITED, ARSENAL'İ AĞIRLAYACAK

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç sonra galibiyete uzanan Manchester United, 33 puanla 14. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Ipswich Town ise 17 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Manchester United, Arsenal'i konuk edecek. Ipswich Town ise deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.