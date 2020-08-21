Manchester United kaptanı Maguire, Mikonos'ta gözaltına alındı

Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda kavgaya karışan Manchester United kaptanı Harry Maguire, polise saldırı girişimi ve hakaretten gözaltına alındı.

Manchester United kaptanı Harry Maguire, bazı takım arkadaşları, flört reality dizisi 'Aşk Adası'nın yıldızlarından Chris Hughes ve sevgilisi Fern Hawkins ile birlikte tatil yaptığı Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda kavgaya karıştı.

"POLİSE VURDU VE KÜFRETTİ"

Daily Mail'in haberine göre gece gittikleri barın koronavirüs önlemleri nedeniyle geceyarısında kapanması üzerine dışarı çıkan Maguire'ın da aralarında bulunduğu 8 erkek, bölgeyi terk etmedi ve kavga ederek çevreyi rahatsız etti.

Barın önünde minibüste oturanların çok fazla gürültü çıkarması üzerine ada sakinleri polisi çağırdı. Polisin gelip minibüsün çekilmesini istemesi karşısında dışarı çıkan iki erkeğin polis memurlarına saldırdığı ileri sürüldü. Maguire'ın da çok saldırgan davrandığı, hatta polise vurduğu ve küfrettiği iddia edildi.

Reuters haber ajansı, Yunan devlet televizyonu ERT'ye dayanarak, olayın, iki turist grubu arasında kavga çıkmasından kaynaklandığını duyurdu.

KELEPÇELİ GÖZALTI

112 milyon dolarlık 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, iki erkekle birlikte kelepçelenerek gözaltına alındı.

Premier Lig devi Kırmızı Şeytanlar'ın kaptanının geceyi karakoldaki bir hücrede geçirdiği belirtildi. Diğer 5 erkeğin villalarına geri dönmelerine izin verildiği kaydedildi.

Daily Mail'e konuşan bir polis kaynağı "Grubun gitmek istemediği ve çok fazla bağırıp çağırarak gürültü yaptığı sanılıyor" dedi.

Reuters'e konuşan bir polis yetkilisi, Maguire dahil üç İngiliz erkek turistin Siros Adası'na götürülerek mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

MANCHESTER UNITED: OLAYI TAKİP EDİYORUZ

Manchester United "Kulüp Harry Maguire'in dün gece Mikonos'ta karıştığı iddia edilen olayın farkındadır. Harry ile temas kurulmuştur, kendisi Yunan yetkililerle tam işbirliği içindedir, Şimdilik daha fazla açıklama yapmıyoruz" açıklamasını yaptı.