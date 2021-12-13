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    Manchester United koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini kapattı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini 24 saatliğine kapattığını açıkladı.
    • AA
    • 13.12.2021 - 23:43
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    Manchester United koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini kapattı

    Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Manchester United'da dün personel ve oyunculardaki pozitif Covid-19 vakalarının ve PCR testi onayının ardından riskin en aza indirilmesi için Carrington Antrenman Kompleksi'nin 24 saat boyunca kapatılması kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

    BRENTFORD MAÇI İPTAL EDİLEBİLİR

    Açıklamada, antrenmanın iptali ve kadrodaki aksama ile oyuncuların ve personelin sağlığı göz önünde bulundurularak Brentford'la yarın oynanacak lig maçıyla ilgili Premier Lig yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

    Manchester United koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini kapattı #1

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