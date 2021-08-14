Manchester United, Leeds United'ı 5-1 mağlup etti

Manchester United, Leeds United'ı 5-1 mağlup etti

Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United sahasında Leeds United'ı 5-1 yendi.

Manchester United sezona galibiyetle başladı. Old Trafford'da Leeds United'ı konuk eden Kırmızı Şeytanlar rakibine acımadı.

İlk yarının 30. dakikasında ev sahibi takım adına açılışı Bruno Fernandes yaptı. Pogba'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Portekizli, topu ağlara gönderdi ve Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı ev sahibinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Leeds United ikinci yarının hemen başında rakibine karşılık verdi. Konuk elip Luke Ayling'in golüyle skora dengeyi getirdi.

POGBA 4 ASİST YAPTI

Kırmızı Şeytanlar, 52'de Mason Greenwood ile yeniden öne geçti. Golden 2 dakika sonra Pogba ve Bruno Fernandes iş birliği Manchester United'a 3. golü getirdi. 60'ta Fernandes hat-trick yaparak farkın açılmasını sağladı.

68'de Pogba maçtaki 4. asistini Fred'e yaptı ve karşılaşma Manchester United'ın 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmayı 75 bin futbolsever Old Trafford tribünlerinden takip etti.