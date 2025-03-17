Manchester United, Leicester City'yi farklı geçti

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İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Leicester City, Manchester United'ı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

ManU'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Rasmus Höjlund, 68. dakikada Alejandro Garnacho ile 90. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

PUANINI 37 YAPTI

Bu sonuçla puanını 37 yapan Manchester United, ligdeki bir sonraki maçında Nottingham Forest'ı konuk edecek.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan 17 puanlı Leicester City ise Manchester City deplasmanına gidecek.