Manchester United, Leicester City'yi son anlarda eledi
Haber Merkezi

İngiltere FA Cup 4. turunda Manchester United, Leicester City'yi konuk etti.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başararak tur atladı.

Konuk takım ise kupaya veda etti.

ALTAY OYNAMADI

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Joshua Zirkzee ile 90+3. dakikada Harry Maguire attı.

Leicester City'nin sayısını 42. dakikada Bobby De Cordova-Reid kaydetti.

Manchester United'da milli futbolcumuz Altay Bayındır forma giymedi.

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Göktürk Sönmez
Editor