Manchester United, Leicester City'yi son anlarda eledi

Haber Merkezi
İngiltere FA Cup 4. turunda Manchester United, Leicester City'yi konuk etti.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başararak tur atladı.
Konuk takım ise kupaya veda etti.
ALTAY OYNAMADI
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Joshua Zirkzee ile 90+3. dakikada Harry Maguire attı.
Leicester City'nin sayısını 42. dakikada Bobby De Cordova-Reid kaydetti.
Manchester United'da milli futbolcumuz Altay Bayındır forma giymedi.
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