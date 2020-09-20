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    Manchester United, ligdeki ikinci maçını da kaybetti

    İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Crystal Palace, deplasmanda Manchester United'ı 3-1 yendi.
    • AA
    • 20.09.2020 - 01:22
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    Manchester United, ligdeki ikinci maçını da kaybetti

    Konuk ekip Crystal Palace, Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Townsend'in 7, Zaha'nın 74 (penaltıdan) ve 85. dakikalardaki golleriyle kazandı.

    Manchester United'ın golü ise 80. dakikada Van de Beek'ten geldi.

    Crystal Palace 2'de 2 yaparken, Manchester United ikinci haftayı da puansız kapattı.

    Manchester United, ligdeki ikinci maçını da kaybetti #1

    Manchester United, ligdeki ikinci maçını da kaybetti #2

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