Manchester United, Luton Town deplasmanında kazandı

ensonhaber.com
İngiltere Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Luton Town ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Kenilworth Road'da oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Manchester United oldu.
United, 1. ve 7. dakikalarda Rasmus Hojlund'un bulduğu gollerle 2-0'ı yakaladı. Luton Town 14. dakikada Carlton Morris ile farkı bire indirdi.
United, art arda 4. kez kazandı
Bu sonuçla birlikte Manchester United, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. ManU, haftayı 44 puanla 6. sırada tamamladı.
Luton Town ise 20 puanla 17. sırada kaldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış