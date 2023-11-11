Manchester United, Luton Town'ı zor da olsa yendi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Manchester United, Premier Lig'in 12. hafta mücadelesinde Luton Town ile karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip ManU 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
ManU tek golle güldü
Manchester United'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Victor Nilsson Lindelöf kaydetti.
ManU'da 40. dakikada Eriksen, 78. dakikada Hojlund sakatlanarak kenara geldi.
Luton Town'ın galibiyet serisi 6 maça çıktı
Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilginin yarasını sardı ve puanını 21'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Luton Town ise 6 puanda kaldı.
Manchester United, milli aradan sonra Everton deplasmanına gidecek. Luton ise evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak.
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