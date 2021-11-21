Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırdı

Premier Lig devi Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'ın görevine son verdi.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United deplasmanda Watford'a 4-1'lik gibi bir ağır skorla mağlup oldu. Bu mağlubiyet sonrası Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

RESMEN AÇIKLANDI

Maçın ardından Manchester United'da yönetim, acil toplanarak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in durumunu değerlendirdi.

Bu toplantıda Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasına karar verdi. İngiliz kulübü, ayrılık açıklamasını yaparak Norveçli isme veda etti.





TAKIM CARRICK'E EMANET

Ole Gunnar Solskjaer'in ardından Michael Carrick'in geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturacağı duyuruldu.

Manchester United, Watford mağlubiyeti ile son 7 maçtaki 5. yenilgisini aldı.

ZIDANE DÜŞÜNÜLÜYOR

Öte yandan son olarak Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane'ın hoca adaylarının başında olduğu belirtildi. Tarafların hafta içinde görüşmesi bekleniyor.



