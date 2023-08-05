Manchester United, Rasmus Hojlund'u transfer etti

AA & Ensonhaber
Manchester United'dan yapılan açıklamaya göre, Danimarka Milli Takımı formasını 6 kez giyen 20 yaşındaki Rasmus Hojlund ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Bonservisi 72 milyon sterlin
İngiliz basını, Hojlund'un bonservis bedelinin 72 milyon sterlin olduğunu iddia etti.
Geçen yıl Atalanta'ya 17 milyon euroya gitmişti
Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Kopenhag'da başlayan Hojlund, 2022'nin ocak ayında Sturm Graz'a, aynı yılın yaz transfer döneminde ise 17 milyon euro karşılığında Atalanta'ya gitti.
34 maçta 10 golü var
İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da 34 maça çıkan Hojlund, fileleri 10 defa havalandırdı.