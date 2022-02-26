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    Manchester United Rus sponsoruna veda etti

    Manchester United, Rus sponsoru Aeroflot ile anlaşmasını sonlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 17:31
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    Manchester United Rus sponsoruna veda etti

    İngiliz ekibi Manchester United, Rus havayolu şirketi Aeroflot ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı.

    Manchester United'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot'un sponsorluk anlaşmasına son verildiği kaydedildi.

    2013 YILINDAN BERİ SPONSORDU

    Aeroflot, 2013 yılından bu yana Manchester temsilcisinin sponsorları arasında yer alıyordu.

     

     


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