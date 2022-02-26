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Manchester United Rus sponsoruna veda etti
Manchester United, Rus sponsoru Aeroflot ile anlaşmasını sonlandırdı.
- Haber Merkezi
- 26.02.2022 - 17:31
İngiliz ekibi Manchester United, Rus havayolu şirketi Aeroflot ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı.
Manchester United'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot'un sponsorluk anlaşmasına son verildiği kaydedildi.
2013 YILINDAN BERİ SPONSORDU
Aeroflot, 2013 yılından bu yana Manchester temsilcisinin sponsorları arasında yer alıyordu.