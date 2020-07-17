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Manchester United, Şampiyonlar Ligi şansını sürdürüyor
Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Manchester United, deplasmanda Crystal Palace'ı yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını devam ettirdi.
- AA
- 17.07.2020 - 05:08
Selhurst Park Stadı'nda Crystal Palace'a konuk olan Manchester United, maçın ilk yarısını Marcus Rashford'un 45+1. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Manchester United, 78. dakikada Anthony Martial'ın attığı golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
MANU'NUN DEVLER LİGİ YARIŞI SÜRÜYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, bu skorla puanını 62'ye çıkartırken, Crystal Palace 42 puanda kaldı.