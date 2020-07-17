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    Manchester United, Şampiyonlar Ligi şansını sürdürüyor

    Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Manchester United, deplasmanda Crystal Palace'ı yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını devam ettirdi.
    • AA
    • 17.07.2020 - 05:08
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    Manchester United, Şampiyonlar Ligi şansını sürdürüyor

    Selhurst Park Stadı'nda Crystal Palace'a konuk olan Manchester United, maçın ilk yarısını Marcus Rashford'un 45+1. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

    Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Manchester United, 78. dakikada Anthony Martial'ın attığı golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

    MANU'NUN DEVLER LİGİ YARIŞI SÜRÜYOR

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, bu skorla puanını 62'ye çıkartırken, Crystal Palace 42 puanda kaldı.

    Manchester United, Şampiyonlar Ligi şansını sürdürüyor #1

    Manchester United, Şampiyonlar Ligi şansını sürdürüyor #2

    Manchester United, Şampiyonlar Ligi şansını sürdürüyor #3

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