Manchester United, sezona Wolverhampton galibiyetiyle başladı

İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçları ile Wolverhampton Wanders arasındaki karşılaşma sonrasında sona erdi.

Old Trafford'da oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Manchester United oldu.

United tek golle kazandı

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Manchester United'a 3 puanı getiren golü, 76. dakikada Raphael Varane kaydetti.

Sezona galibiyetle başlayan Manchester ekibi, ligin 2. haftasında Tottenham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Wolverhampton ise evinde Brighton'u konuk edecek.

Manchester United, sezona Wolverhampton galibiyetiyle başladı