Manchester United, sezona Wolverhampton galibiyetiyle başladı Manchester United, İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde evinde Wolverhampton Wanders'ı 1-0'la geçti.

İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçları Manchester United ile Wolverhampton Wanders arasındaki karşılaşma sonrasında sona erdi.

Old Trafford'da oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Manchester United oldu.

United tek golle kazandı

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Manchester United'a 3 puanı getiren golü, 76. dakikada Raphael Varane kaydetti.

Sezona galibiyetle başlayan Manchester ekibi, ligin 2. haftasında Tottenham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Wolverhampton ise evinde Brighton'u konuk edecek.