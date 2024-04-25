Manchester United, Sheffield United'ı 4 golle geçti Manchester United, Premier Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Sheffield United'ı 4-2 mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United, Sheffield United'ı ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Harry Maguire, 61 ve 81. dakikalarda Bruno Fernandes ile 85. dakikada Rasmus Höjlund atarken Sheffield United'ın sayılarını 35. dakikada Jayden Bogle ile 50. dakikada Ben Brereton kaydetti.

4 maç sonra gelen galibiyet

Ligde 4 maç sonra galip gelerek puanını 53'e yükselten Manchester United, ligdeki bir sonraki maçında Burnley'i ağırlayacak.

16 puanda kalan Sheffield United ise Newcastle United deplasmanına gidecek.