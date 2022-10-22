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Manchester United, son dakika golüyle beraberliği yakaladı
İngiltere Premier Lig'in 13. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Chelsea sahasında, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
- 22.10.2022 - 21:36
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Casemiro, son dakika golüyle skoru belirledi
Chelsea'yi öne geçiren golü 87. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti. Manchester United, bu gole 90+4. dakikada Casemiro ile cevap verdi.
Son 10 maçın 7'si de berabere bitti
Manchester United, Chelsea'ye karşı yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Öte yandan, Chelsea ile Manchester United arasındaki son 10 maçın 7'si de berabere bitti.
Chelsea 21, Manchester United 20 puana yükseldi
Bu beraberliğin ardından Chelsea 21, Manchester United 20 puana yükseldi.
Chelsea, gelecek hafta Brighton'a konuk olacak. Manchester United ise sahasında West Ham'ı ağırlayacak.