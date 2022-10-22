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Manchester United, son dakika golüyle beraberliği yakaladı

Manchester United, son dakika golüyle beraberliği yakaladı

İngiltere Premier Lig'in 13. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Chelsea sahasında, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.