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    Manchester United, son dakika golüyle beraberliği yakaladı

    İngiltere Premier Lig'in 13. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Chelsea sahasında, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
    • 22.10.2022 - 21:36
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    Manchester United, son dakika golüyle beraberliği yakaladı

    İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

    Casemiro, son dakika golüyle skoru belirledi

    Chelsea'yi öne geçiren golü 87. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti. Manchester United, bu gole 90+4. dakikada Casemiro ile cevap verdi.

    Manchester United, son dakika golüyle beraberliği yakaladı #1

    Son 10 maçın 7'si de berabere bitti

    Manchester United, Chelsea'ye karşı yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Öte yandan, Chelsea ile Manchester United arasındaki son 10 maçın 7'si de berabere bitti.

    Manchester United, son dakika golüyle beraberliği yakaladı #2

    Chelsea 21, Manchester United 20 puana yükseldi

    Bu beraberliğin ardından Chelsea 21, Manchester United 20 puana yükseldi.

    Chelsea, gelecek hafta Brighton'a konuk olacak. Manchester United ise sahasında West Ham'ı ağırlayacak.

    Manchester United, son dakika golüyle beraberliği yakaladı #3

    Manchester United, son dakika golüyle beraberliği yakaladı #4

    Manchester United, son dakika golüyle beraberliği yakaladı #5


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