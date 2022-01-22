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Manchester United son dakikada güldü
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.
- AA
- 22.01.2022 - 22:49
Old Trafford Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, Manchester temsilcisine galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Marcus Rashford attı.
MANU, WEST HAM'IN ÖNÜNE GEÇTİ
Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan West Ham United ise 37 puanda kaldı.