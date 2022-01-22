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    Manchester United son dakikada güldü

    İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.
    • AA
    • 22.01.2022 - 22:49
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    Manchester United son dakikada güldü

    Old Trafford Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, Manchester temsilcisine galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Marcus Rashford attı.

    MANU, WEST HAM'IN ÖNÜNE GEÇTİ

    Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan West Ham United ise 37 puanda kaldı.

    Manchester United son dakikada güldü #1

    Manchester United son dakikada güldü #2

    Manchester United son dakikada güldü #3


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