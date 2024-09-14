Manchester United, Southampton deplasmanında kazandı

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Southampton ile Manchester United karşı karşıya geldi.
St. Mary's Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım United oldu.
RASHFORD 6 AY SONRA GOL ATTI
Manchester United, penaltıdan sadece 2 dakika sonra Matthijs de Ligt'in golüyle 1-0 öne geçti.
Erik ten Hag'ın ekibinde Marcus Rashford, 41'de farkı ikiye çıkardı.
Rashford, Manchester United formasıyla 13 maç sonra gol sevinci yaşadı. İngiliz golcü, Mart ayından bu yana ilk kez fileleri havalandırdı.
ONANA, İLK KEZ PENALTI KURTARDI
Southampton, 33. dakikada Cameron Archer ile penaltıdan yararlanamadı. Archer, penaltıda kaleci Andre Onana'yı geçemedi.
Kamerunlu file bekçisi, Premier Lig kariyerinde ilk kez penaltı kurtardı.
GARNACHO SKORU BELİRLEDİ
Manchester United, soyunma odasına 2-0 önde gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmadı. Manchester United'ın genç yıldızı Alejandro Garnacho, uzatma dakikalarında attığı golle maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.
SOUTHAMPTON 10 KİŞİ KALDI
Southampton'da Jack Stephens'in 79'da kırmızı kart görmesinin ardından ev sahibi ekip karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
ALTAY FORMA GİYMEDİ
Manchester United'ın Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Manuel Ugarte, 73'te oyuna dahil oldu ve İngiliz ekibindeki ilk maçına çıktı.
Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
MANU PUANINI 6 YAPTI
Milli ara öncesi Brighton ve Liverpool'a kaybeden Manchester United, 3 puanla döndü ve ligde 6 puana ulaştı. Southampton, ligde 4 maç sonunda puanla tanışamadı.
Manchester United, ligin bir sonraki haftasında Crystal Palace deplasmanına gidecek. Southampton, sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak.
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