Manchester United, Sunderland'i devirdi

İngiltere Premier Lig'in 7. Haftasında Manchester United, Sunderland'i konuk etti.
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 2-0 kazandı.
UNITED, İKİ GOLLE GÜLDÜ
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Mason Mount ile 31. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.
ALTAY, YEDEK BEKLEDİ
United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
SUNDERLAND, 11 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 10 yaptı. Sunderland 11 puanda kaldı.
UNITED'IN RAKİBİ LIVERPOOL
Milli aranın ardından Ruben Amorim'in ekibi United, Liverpool deplasmanına gidecek. Sunderland, Wolverhampton'u konuk edecek.