Manchester United, Sunderland'i devirdi

Manchester United, Premier Lig'in 7. haftasında Sunderland'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 04.10.2025 19:03
İngiltere Premier Lig'in 7. Haftasında Manchester United, Sunderland'i konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 2-0 kazandı.

UNITED, İKİ GOLLE GÜLDÜ

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Mason Mount ile 31. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

ALTAY, YEDEK BEKLEDİ

United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

SUNDERLAND, 11 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 10 yaptı. Sunderland 11 puanda kaldı.

UNITED'IN RAKİBİ LIVERPOOL

Milli aranın ardından Ruben Amorim'in ekibi United, Liverpool deplasmanına gidecek. Sunderland, Wolverhampton'u konuk edecek.

